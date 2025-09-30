Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ağustos ayında yüzde 0,9 artarak 20 milyar 114 milyon dolardan, 20 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,2 azalarak 20 milyar 405 milyon dolardan, 19 milyar 963 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ağustos ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 azalarak 40 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7 oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 15,8 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5 iken, 2025 Ağustos ayında yüzde 83,8'e yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan, 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,4 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 773 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 150 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 978 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 651 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 5 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 673 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 736 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 574 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 899 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 286 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 258 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,8'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 32 milyar 489 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 554 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 19 milyar 910 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 277 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 676 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sini oluşturdu.

İhracat ocak-ağustos döneminde 161 milyar 509 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 222 milyar 767 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,4 artarak 55 milyar 466 milyon dolardan, 61 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 73,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,5'e geriledi.