İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın 8 ayında 55 milyon 250 bin 785 yolcu ağırlandı.

Bu yolculardan 11 milyon 823 bin 296'sı iç, 43 milyon 427 bin 489'u ise dış hat noktalarına seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 53 milyon 746 bin 546 yolcunun kullandığı havalimanında, bu yıl yaklaşık yüzde 3 yükselişle 2024'e göre toplam 1 milyon 504 bin 239 kişi daha fazla uçtu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın 8 aylık döneminde iç hatlarda 13 milyon 809 bin 786, dış hatlarda ise 17 milyon 394 bin 146 olmak üzere toplam 31 milyon 203 bin 932 yolcu misafir edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 181 bin 896'sı iç, 14 milyon 332 bin 175'i dış hatlarda olmak üzere toplam 27 milyon 514 bin 71 yolcu bu havalimanından seyahat etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde misafir edilen yolcu sayısı toplamda 3 milyon 689 bin 861 kişi arttı. Buna göre yolcu sayısında yüzde 13,4'lük bir artış sağlandı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 8 ayında iç hatlarda 25 milyon 633 bin 82, dış hatlarda ise 60 milyon 821 bin 635 olmak üzere toplam 86 milyon 454 bin 717 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yıl aynı dönemde 81 milyon 260 bin 617 olan yolcu sayısı 2025'in 8 ayında yüzde 6 artış gösterdi. Yani 5 milyon 194 bin 100 kişi daha fazla uçtu.

Böylece İstanbul'daki havalimanlarını kullanarak seyahat eden yolcu sayısının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Temmuz 2025 itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunu geçtiği belirlendi.

Uçuş sayıları da arttı

Bu yılın 8 aylık döneminde İstanbul havalimanlarından icra edilen uçuşlar da artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'ndan bu dönemde iç hatlarda 82 bin 933, dış hatlarda 279 bin 136, toplamda ise 362 bin 69 sefer düzenlendi. Havalimanında geçen yılın aynı döneminde toplam 346 bin 644 sefer icra edildi.

Geçen yıla kıyasla sefer artışı 15 bin 425 ve yüzde 4,4 olarak hesaplandı.

Bu yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan 178 bin 296 seferin 75 bin 742'si iç hatta, 102 bin 554 uçuşu dış hatta gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk 8 ayında toplam 160 bin 944 uçuşun düzenlendiği havalimanında bu dönemde yaklaşık yüzde 11 yükselişle 17 bin 352 sefer artışı yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda 8 ayda iç hatta 10 bin 863, dış hatta ise 8 bin 583 uçuş yapıldı.

Bu havalimanından toplam 19 bin 446 sefer icra edilirken, geçen yıl da 18 bin 654 uçuş gerçekleştirilmişti.

İstanbul'daki havalimanlarından ocak-ağustos döneminde 559 bin 811, geçen yıl 526 bin 242 seferin yapıldığı istatistiklere yansıdı.

Böylece bu yılın 8 ayındaki seferlerin 33 bin 569, yani yaklaşık yüzde 7 arttığı hesaplandı.