Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranının, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleştiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."