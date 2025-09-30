2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayında istihdamın 200 binin üzerinde arttığını, işsizlik oranının ise 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 12:45, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 12:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranının, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleştiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."

