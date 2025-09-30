Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı

2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çin'in Dongfang Electric Corporation firması ile 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdiklerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 12:55, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 12:56
Yazdır
Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation'ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber