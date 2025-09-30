2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türk-İş her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerin eylül ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre eylülde yoksulluk sınırı 91 bin TL'yi aşarken, açlık sınırı 28 bin liraya dayandı.

Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

Türk-İş "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı. Böylece yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aştı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 36 bin 305 lira oldu.

Ağustos ayında açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı 88 bin 310 lira, bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 34 bin 981 lira olarak açıklanmıştı.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,17

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,17 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 41,05 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 40,95 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 32,67 oranında oldu.


