İstanbul Valiliğinden Deprem İçin Açıklama
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
'Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz'
MSB: Gazze'de kalıcı barış için katkı sağlayacağız
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 13:52, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 13:52
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Türkiye genelinde bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü aktarılan açıklamada, TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği aktarıldı.

Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.

"Yüzyılın Konut Projesi'nin hazırlıkları tamam"

Bakan Kurum da NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan göz yaşlarını tutamadığını söyledi.

Hak sahibi Güllü Avcı da adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz" dedi.

