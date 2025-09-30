2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Bakan Bolat: İthalatın ve dış ticaret açığının azaldığı parlak bir ay oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosun, ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yüksek seviyesine geldiği parlak bir ay olduğunu belirterek, "Öncü göstergelerimize göre, ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 14:11, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 14:10
Bakan Bolat: İthalatın ve dış ticaret açığının azaldığı parlak bir ay oldu

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracatın yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar olduğunu ifade eden Bolat, altın ve enerji hariç ihracatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolar olduğunu aktardı.

Bolat, ocak-ağustos döneminde de ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar dolara çıktığına dikkati çekerek, ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 7,2 milyar dolar artarak 269,1 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ağustosta ithalatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolara gerilediğine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak-ağustos döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 238,2 milyar dolar oldu. Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına göre 16,2 milyar dolar artarak 356,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos, ithalatın ve dış ticaret açığının azaldığı, ihracatın ithalatı karşılama oranının son 46 ayın en yükseği olan yüzde 83,8 olarak gerçekleştiği parlak bir ay olmuştur."

Bolat, dış ticaret açığının ağustos ayında yıllık bazda yüzde 15,8 azalarak 4,2 milyar dolar, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 60,1 milyar dolar olduğunu belirterek, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da geçen yılın aynı ayına göre 9 milyar dolar artarak 87,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

"İhracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar veriyor"

Bolat, ağustosta mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 940 milyon dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak öncü göstergelerimize göre, ağustos ayında cari işlemler hesabında 5 milyar dolar civarında fazla verileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

İşsizlik oranının da ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bolat, istihdamın 208 bin kişi artarak 32,8 milyon seviyesine yükseldiğini, böylece istihdamın, Mayıs 2024'te görülen rekor seviyeye oldukça yakın düzeyde güçlü seyrini sürdürdüğünü aktardı.

Bolat, işsizlik oranının, son 28 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'un altında kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracatımızda, AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler ile tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen artış devam etmektedir. Bakanlık olarak sunduğumuz destekler ve ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."

