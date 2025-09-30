2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla girişimcilere yönelik 2 milyon liraya kadar yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu. Program, imalat, bilişim ve bilimsel araştırma gibi teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri hedefliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 14:26, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 14:26
Yazdır
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında sağlanan bu finansmanla, girişimcilerin personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı gibi giderlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

İlk iki dönemde 1,6 milyar liranın üzerinde destek

Bakan Kacır, programın bu yılki performansına da değinerek, "Bu yıl, ilk iki dönemde 1.127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık." bilgisini paylaştı.

Geri ödeme 3 yıl sonra başlıyor

Girişimciler için büyük kolaylık sağlayan programda, geri ödemelerin destek süresinin bitiminden 36 ay sonra başlayacağı belirtildi.

Programa başvurmak isteyen girişimciler, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında müracaatlarını yapabilecek.

Girişimci Destek Programı

KOSGEB, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla "Girişimci Destek Programı" kapsamında yeni imkanlar sunuyor.

Program, teknoloji ve imalat odaklı girişimlere öncelik vererek ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Program, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm yeni işletmeler, "İş Kurma Desteği" için başvuru yapabiliyor.

"İş Geliştirme Desteği" ise özellikle belirli NACE kodları altında faaliyet gösteren girişimcilere odaklanıyor. Bu destekten yararlanabilecek sektörler şu şekilde sıralanıyor:

C-İmalat

61-Telekomünikasyon

62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63-Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri

72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber