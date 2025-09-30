İletişim Başkanı Duran'dan 2 şehidimiz için taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 14:34, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 14:30
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. Adli bir olaya müdahale ederken görevli bulundukları devriye aracına sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrıcemil niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun."