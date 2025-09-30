Samsun'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vefat eden Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Aslan ve Kaynar için taziye mesajı yayımlandı.

Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

