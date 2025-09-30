2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Türkiye'nin elektrik üretimi temmuzda arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Haber Giriş : 30 Eylül 2025 14:52, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 14:57
Türkiye'nin elektrik üretimi temmuzda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2025 temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,3'ü doğal gaz, yüzde 22,3'ü ithal kömür, yüzde 17,3'ü hidroelektrik, yüzde 10,8'i rüzgar ve yüzde 10,3'ü linyit santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artışla 33 milyon 1266 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,18 artarak 27 milyon 235 bin 689 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 36,1'i sanayi, yüzde 27,7'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 25'i mesken tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, temmuzda önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 302 bin 749'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2 yükseliş görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6 artış yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,1 artarak 98 bin 372 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,7'sini doğal gaz, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 13,8'ini rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

