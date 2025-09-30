2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı

Balçova ilçesinde 8 Eylül'de 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, 22 gün sonunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken toplam şehit sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 14:57, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 14:59
İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.

BİR POLİS MEMURU DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Amildağ, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

16 yaşındaki saldırgan E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Son olarak Ömer Amilağ'ın da yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3'e yükseldi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay günü çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan saldırgan E.B. ile babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi ve diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

