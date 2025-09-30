2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 30 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-8 Ekim 2025 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2025-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları

2025-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2025-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar