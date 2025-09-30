Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına katıldığını duyurdu. Kahveci, kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kahveci, toplantıda dile getirdikleri başlıca talepleri şöyle sıraladı:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği,

Ek zam ve refah payı,

Sosyal yardımların yeniden düzenlenmesi,

Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi,

Yardımcı hizmetlilerin sorunlarının çözülmesi,

İlave ek ödemenin memur emeklilerine de verilmesi,

Memurlara yapılan tüm ödemelerin emekliliğe sayılması,

Vergi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

2008 yılı öncesi ve sonrası göreve başlayanların sosyal güvenlik haklarının eşitlenmesi,

Kamuda görev yapan mühendis, avukat, biyolog, kimyager gibi mesleklerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Memurlara bayram ikramiyesi verilmesi,

Mülakatın kaldırılması,

4688 Sayılı Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yapılarak toplu sözleşme ve kurulların etkinliğinin artırılması.

Kamu-Sen Genel Başkanı, çözüm odaklı, hakkaniyetli kararların alınması için diyaloğa önem verdiklerini ve bu mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini ifade etti.