Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.