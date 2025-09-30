Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini

Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin de tahminini açıkladı.

2025 yılında net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Böylece 2024'te 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.

Yabancı bankalar 2025 yılı asgari ücreti belirlenmeden önce art arda asgari ücret tahminlerini paylaşmış ve JPMorgan yüzde 30'luk artış tahmiyle asgari ücreti nokta atışı tahmin etmişti.

Tahminini açıkladı: 2026'da asgari ücret ne kadar olur?



Dünya Gazetesi'nin haberine göre; ABD'li banka JPMorgan 2026 yılına ilişkin asgari ücret tahminini de paylaştı. Banka 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artacağını öngördü.

Banka tarafından yayımlanan notta "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6" ifadelerine yer verildi.

Bankanın tahmininin geçen yıl olduğu gibi 2026 için de tutması durumunda net asgari ücretin 26 bin 525 TL olması bekleniyor.