Sosyal medyada dini değerlere hakaret eden zanlı tutuklandı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 16:26, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 16:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edilmesine ilişkin çalışma yaptı.
Kimliği tespit edilen şüpheli E.Ş. (49) polislerce gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.