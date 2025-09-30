Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, çarşamba günü Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklendiğini, perşembe günü Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam edecek yağışların akşam saatlerinden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

Perşembe akşamından itibaren ise yeni bir yağışlı sistemin batıdan giriş yapacağını belirten Macit, "Perşembe akşamı Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de başlayacak yağışların, cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de; cumartesi günü ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Macit, yağışların özellikle Kıyı Ege'de kuvvetli olacağını vurgulayarak, gerekli uyarıların ilerleyen günlerde yapılacağını söyledi. Ayrıca perşembe günü kuzey yönlerden, cuma günü ise batı bölgelerde güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Macit, hafta sonuna doğru artışla birlikte doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacağını ifade etti.

Üç büyükşehir için hava durumu

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklendiğini şu sözlerle aktardı:

Ankara : Cuma ve cumartesi batı kesimlerde yağış bekleniyor. Sıcaklık 21-22 derecelerden cumartesi 25 dereceye çıkacak.

İstanbul : Cuma ve cumartesi sağanak yağışlı, sıcaklık 24-25 derece olacak.

İzmir: Perşembe akşamı başlayacak yağışlar cuma günü gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklık 25-26 derece civarında olacak.

"Hafta sonu özellikle batı bölgelerde ve üç büyükşehirde yağışların etkili olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.