Adana Büyükşehir'de usulsüzlük iddiasıyla 11 sanık hakim karşısında

Adana Büyükşehir Belediyesinin, 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 11 sanığın, 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S, reklam ajansı sahibi S.A, reklam ajansı temsilcileri S.D. ve T.C.O. ile avukatları katıldı. Tutuksuz belediye çalışanı M.İ.T, M.D, U.Ş, Y.Y, M.İ, C.K. ve M.F.G. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık M.S. savunmasında, görevini kötüye kullanmadığını öne sürerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Kamu zararına sebebiyet verecek bir eylemim olmadı. Bilirkişi raporu henüz gelmedi. Rapora karşı ayrıntılı savunma yapacağım. Hakkımdaki yolsuzluk iddialarını reddediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını talep ederim." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da reklam ihalelerine fesat karıştırmadıklarını ve rüşvet almadıklarını belirterek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de yargılamaya konu reklam ihalelerine ilişkin Sayıştay Başkanlığı denetçilerinden istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine, tüm sanıklar hakkında uygulanan haftada bir imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin ayda bir imza atma şeklinde değiştirilmesine, yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık 2023'te operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 11 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerden bazıları tutuklanmıştı.

Savcılıkça sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

18 Kasım 2024'teki ara celsede cezaevindeki 2 sanığın tahliyesi ile birlikte dosya kapsamında tutuklu kalmamıştı.

