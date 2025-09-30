Reklam Kurulu'ndan 30 YouTube ve sosyal medya hesabı için erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yönelik inceleme yaptı. Kurul, YouTube ve çeşitli sosyal medya platformlarında yayımlanan bazı içeriklerde kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde söz konusu tanıtımların, tüketicileri canlı bahis oynamaya teşvik ettiği ve kumar alışkanlığını özendirdiği belirlendi.

Yönetmeliğe ve kanuna aykırılık

Kurul, bu içeriklerin Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu sonucuna vardı. Bunun üzerine, 30 YouTube ve sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca, aykırılığa konu içeriklerin kaldırılmaması halinde hesapların kapatılacağı bildirildi.