Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çermik'in Petekkaya Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında bir kişiye ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren 4 kişinin karbonmonoksit gazından etkilendiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşların kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.