Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması amacıyla Ankara Valiliği'nde milletvekilleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği'nde, Ankara'dan direkt yurt dışı uçuşların artırılması konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, havacılık sektör temsilcileri, TOBB, ATO, ASO ve diğer ilgili sivil toplum örgütleri ile bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vasip Şahin, "Şehrimiz, 2026 yılı için Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 10'uncu Turizm Bakanları Toplantısı'nda Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun çalışmaları devam etmektedir. Öte yandan, 2026 NATO Zirvesi 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek ve ülkemiz NATO üyesi ülkelerin liderlerini ağırlayacaktır. Bunlara ek olarak, Ankara'nın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti, 2023 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Mirası' ilan edilmiştir. Tüm bu gelişmelerin tamamlayıcısı olarak şehrimizde bir serbest bölge kurulması, lojistik üssü oluşturulması, fuar alanı inşa edilmesi ve metro ağının genişletilerek havalimanına erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Serbest bölgenin kurulması, Ankara'nın uluslararası ticarette rekabet gücünü artıracak ve yeni yatırımların önünü açacaktır. Fuar alanı inşası, Ankara'yı fuar turizmi açısından cazip hale getirerek iş dünyası için yeni buluşma noktaları yaratacaktır. Metro ağının genişletilmesiyle Esenboğa Havalimanı'na erişim kolaylaşacak, bu da yolcu hareketliliğini ve havalimanının kullanım kapasitesini artıracaktır. Bugünkü toplantımızın ana gündemi ve amacı başkent Ankara'mızın uluslararası havayolu direk uçuşlarının sayısının artırılması konusunda, şehirdeki başta havayolu şirketlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza düşen görevlerin tekrar tezekkür edilerek, yapılacak istişareler sonucu alınacak kararların takibidir. Bu bağlamda halihazırda uluslararası direkt destinasyon uçuş sayımız 23 ülke 30 şehirdir. Önümüzdeki yıl sonuna kadar 26 ülke 34 şehir sayısına ulaşılması beklenilmektedir. Bu sayıların Ankara'mızın ihtiyacı ve kapasitesi göz önüne alındığında yeterli olmadığı aşikardır. Öncelikli talep ve beklentimizin bu sayının acilen artırılmasıdır" dedi.

'UÇUŞLARLA ALAKALI BUGÜN BİR MİLAT'

Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve beraberindeki milletvekilleri toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Oktay, "Biz Ankara milletvekilleri olarak özellikle Ankara'nın bir marka değeri olmasıyla alakalı ve dünya başkentleriyle rekabet edebilir olmasıyla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve Sayın Valimizle, Kalkınma Ajansımızla çok güzel bir işbirliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Eğer kısmet olursa yine valimizin koordinasyonunda da bunu yakın dönemde de paylaşmayı arzu ederiz. Bu yaptığımız çalışmanın boyutlarından bir tanesi Ankara'da ulaşımın geliştirilmesi. 32 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani devletin merkezi, Cumhuriyetin başkenti ama 32 milyar dolarlık da dış ticaret hacmi olan bir şehir dünya başkentleriyle rekabet etmek zorunda ve 81 ilimizi kendisi de dahil temsil eden bir ilimizden, Ankara'mızdan bahsediyoruz. Valilimizle birlikte kendi aramızdaki yaptığımız çalışmalarla ilimizle de Ankara'nın hak ettiği yeri gelmesi gerekir şeklinde bir kararlılıkla yola çıktık. Şimdi geldiğimiz noktada Ajet özellikle Ankara'yı merkez yani nasıl İstanbul ve İstanbul Havalimanı uluslararası uçuşlarda dünyadaki en büyük havalimanlarından birisi olmuşsa şimdi biz Ankara'yı da yine bir merkeze dönüştürelim istiyoruz. Ajet'in zaten diğer 80 ile uçuşlarında Ankara neredeyse bir merkez boyutunda ama uluslararası uçuş bizim için önemli. Özellikle ticaret odası, sanayi odası başkanlarımızın ve her iki odalarımızın, Türkiye Odaları Borsalar Birliği'nin ve meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın ve de kamunun devletinle ilgili bakanlıkların da sürekli dışarıyla yoğun iletişimi var. Bunun için İstanbul'a gitmek gelmek ciddi bir sıkıntı oluyor. Ankara'dan bunu doğrudan başlatabilirsek hem burada ticaretin gelişmesine hem diplomatik faaliyetlerin daha rahatlamasına güç kazanmasına zaten Türkiye bölgesinde ve küresel boyutta bir güce dönüşmüş boyutta. Dolayısıyla bunu da kolaylaştıracak bir fonksiyon olacak. Ama diğer taraftan da Ankara'yı bir cazibe merkezine dönüştürmemizde ciddi bir fırsat sunacak şeklinde buradan yola çıkarak Ajet ile zaten uzun zamandır görüşmelerimiz devam ediyordu. Geldiğimiz noktada Ajet uçuşların artırma kararı verdi zaten 22'den 27'ye çıkardı ülke sayısını. Destinasyon olarak da çok ciddi bir artış sağlıyor. Yani biz evet ama yetmez diyoruz. Onun için buradayız. Ama bunu da sadece Ajet veya buradan uçuş yapan diğer hava yolu şirketlerimize bırakmak istemiyoruz. Yani her bir paydaşın üzerine düşeni yapmasını arzu ediyoruz. Uçuşlarla alakalı bence bugün bir milat" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'YI CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRME YOLUNDA GÜÇLÜ BİR ÇALIŞMA İÇERSİNDEYİZ'

Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'dan doğrudan diğer ülkelerin gerek başkentlerine gerekse ticaretle veya diplomaside yoğun ilişkide bulunan şehirlerle ulaşımı, iletişimi son derece güçlendirilecek ve toplantıya katılan paydaşların tamamının da bununla alakalı üzerine düşeni yapmakta hemfikir olduğunu ifade etti. Oktay, "Zaten demiryollarında Ankara merkezdir. Ama bunun lojistik boyutunda da artırılarak devam etmesini istiyoruz ki deniz yollarına ticaret boyutuna baktığımızda da hem Mersin hem Sinop'tan daha rahat erişim sağlanabilsin ki Ankara rekabetçi konumunu koruyabilsin. Dolayısıyla Ankara'yı cazibe merkezine dönüştürme yolunda boyutunda çok güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Siyasetçiler olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten yaptığımız tüm bu çalışmalardan haberdar. Zaman zaman kendilerinde gelişmeleri arz ediyoruz. Özellikle Ankara'yı Cumhuriyetin ve Türkiye'nin dünyadaki temsili boyutunda bir merkeze dönüştürmeyle alakalı hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın da güçlü bir iradesi var. Ankaralı hemşerilerimize de buradan güzel haberi verebiliriz. Evet zaten artış devam ediyordu. Gerek diğer ülkeler bazında gerekse de diğer şehirler bazında artış artarak devam edecek. Havayolunun bize verdiği garanti şu; 'Siz talebi oluşturun. Nereye istiyorsanız biz uçuşları koyarız' Sürdürülebilir olması açısından. Dolayısıyla yine buradan da tüm Ankaralı hemşerilerimize de buradan ben bu mesajı da iletmiş olayım. Dolayısıyla İstanbul'dan doğrudan uçuşlardan ziyade özellikle uluslararası uçuşlar Ankara'dan yapılırsa bu buradaki ana stratejimize de katkı verecektir" diye konuştu.

'HAVALİMANI METROSU 2-3 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİLİR'

Oktay, gazetecilerin Ankara'da havalimanı metrosunun yapılması ile ilgili sorduğu soru üzerine, "Havalimanı metrosu tabii bu anlamda önemli konulardan birisi. Cumhurbaşkanımızın yine bununla alakalı Ulaştırma Bakanımızın yaptığı bir açıklamayı hatırlıyorsunuz. Havalimanı metrosu, Büyükşehir'in yapması gereken bir boyuttaydı. Büyükşehir üzerine sorumluluğu alıp yapmayınca tekrardan Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda sorumluluğu üzerine almış durumda. Şu anda projelerini tekrar gözden geçiriyorlar. Zannediyorum 2026 itibariyle metro çalışmaları da tamamen şimdi zaten hızlanmış durumda. 2-3 yıl içerisinde de bitirilir diye ümit ediyoruz. Ulaştırma Bakanımızla bu konuda çok sıkı bir iş birliği içerisindeyiz. Kendisinin de bize sözü var zaten. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var" dedi.