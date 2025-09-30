Trump: Federal hükümet muhtemelen kapanacak

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhtemelen bir kapanma yaşanacağını söyleyen Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istediğini öne sürdü.

Trump, bunun dünyanın dört bir yanından ülkeye ücretsiz sağlık hizmeti almak isteyenleri çektiğini belirterek, "Hiçbir ülke bunu karşılayamaz. Bu yüzden, vatandaş bile olmayanlara sağlık hizmetleri için çok yüksek ücretler talep etmelerine izin veremeyiz. Çoğu zaman bu insanlar hapishanelerden, cezaevlerinden ve akıl hastanelerinden geliyorlar. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu yüzden büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Demokratların kapanma istediğini iddia eden Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.

Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğine yönelik soru üzerine Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil, ancak muhtemelen öyle olacağını söyleyebilirim, çünkü yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim." dedi.

- Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken, federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.

Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.