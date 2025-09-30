Trafikte baltayla saldıran baba-oğulun cezası belli oldu

Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Trafikte baltayla saldıran baba-oğulun cezası belli oldu

Ankara'da trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldıran Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, yargılandıkları davada 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 21:06, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 21:07
Yazdır
Trafikte baltayla saldıran baba-oğulun cezası belli oldu

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında 1 Ağustos gecesi, Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, aracının önünü kestikleri Alperen Y.'den inmesini istedi. Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitleyip dışarı çıkmadı. Bunun üzerine baba ve oğul, bagajdan aldıkları baltayla Alperen Y.'nin aracına vurdu. Hasar oluşan araçtakiler kaçarken, olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. 6 suç kaydı bulunan Veysel Keskin ile 3 suç kaydı bulunan Turgay Keskin hakkında, 'Silahla tehdit' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM'

Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Veysel Keskin, "O anki öfkeme, sinirime denk geldiği için pişmanım, özür dilerim, adaletinize sığınıyorum. Müştekileri tanımıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Oğlu Turgay Keskin de "Öfkeme denk geldi; pişmanım, özür dilerim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, baba ile oğlunun yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, iştirak halinde 'Silahla tehdit' suçunu işlediklerini, eylemin birden fazla kişiye karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle cezalarının artırılması gerektiğini belirtti. Savcı, sanıkların 'Silahla tehdit' suçundan cezalandırılmalarını, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyledi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığı da 'Silahla tehdit' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber