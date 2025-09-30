Hasta köpeklerin Ankara'ya taşınması davasında sanıklara para cezası

Ankara'da faaliyet gösteren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Siverek'te barınaktan sahiplendiği 35 köpeği, Ankara'ya getirdi. Sosyal medyada 'Köpekvelisiii' kullanıcı hesabıyla yaptığı yayında köpeklerin bazılarının kuduz olduğunun kendisine iletildiğini söyleyen Buket Özgünlü Boyacı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Boyacı ile hayvanları Ankara'ya getirirken yanında bulunan dernek görevlisi Muhammed Savaş Demir hakkında 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Boyacı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Boyacı ve Demir ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar beraatlarını talep etti.

Hakim, Boyacı ve Demir hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraat kararı verdi. Sanıklara ayrıca hayvan hakları yasasına muhalefetten 43 bin 500'er lira para cezası uygulandı.