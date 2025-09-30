Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Sumud Filosu kırmızı bölgeye giriyor. Eşlik eden İtalyan gemisinden 'sabotaj' hamlesi

Sumud Filosu bir açıklama yaparak kendilerine eşlik eden İtalyan firkateyninin çağrısının bir sabotaj olduğunu açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 21:31, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 21:33
Sumud Filosu kırmızı bölgeye giriyor. Eşlik eden İtalyan gemisinden 'sabotaj' hamlesi

Global Sumud Hareketi, İtalyan Dışişleri Bakanlığı ve donanmasına bağlı bir firkateynin filosunu sabote etmeye yönelik girişimde bulunduğunu iddia etti; filo ise görevine devam edeceğini duyurdu.

- İtalyan fırkateyni: Kırmızı bögeye girmeden önce gemiyi terk edin

Global Sumud tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de filoyu takip eden İtalyan deniz fırkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yaparak katılımcılara "kritik bölgeye varmadan önce" gemiyi terk etme ve karaya dönme çağrısı yapacağı bildirildiği belirtildi. Sumud Filoasu tarafından yapılan açıklamada bu yaklaşım "koruma değil, sabotaj" olarak nitelendirildi ve girişimin filonun insani amaçlı barışçı misyonunu ve moralini parçalamaya yönelik olduğu savunuldu.

"Diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklık"

Global Sumud'un açıklamasında İtalya'nın tutumuna sert eleştiriler yöneltildi: "İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi davranmaz; deniz filosunu Gazze'ye güvenli geçişi sağlamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır."

Metinde ayrıca, filodaki gönüllülerin risklerin farkında olarak hareket ettiği, ablukayı kırma talebinin geri çekilmeyeceği ve ahlaki sorumluluğun yerine getirileceği vurgulandı.

Filonun planı ve tepki

Global Sumud açıklamasında, İtalyan donanmasının Sumud misyonunu engelleyemeyeceği; filo üyelerinin Gazze ablukasını "yasadışı" olarak nitelendirip onu kırma çabalarından vazgeçmeyeceği ifade edildi. "Filo yoluna devam ediyor. Kat ettiğimiz her deniz mili, hükümetlerin yapamadığını sıradan vatandaşların yapmak zorunda olduğunu gösteriyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, İtalyan makamlarının sessizliği ve "eşlik edip geri dönmeye zorlamasının" filonun insani amaçlarını baltaladığı iddia edildi. Global Sumud, İtalyan hükümetine "cesaretle" birlikte yol alma çağrısında bulundu.

