AA kameramanı New York'ta polisin sert müdahalesiyle yaralandı

ABD'nin New York kentinde, göçmenlerin Federal Mahkeme'deki duruşmalarının ardından yapılan gözaltı işlemlerini görüntüleyen Anadolu Ajansı (AA) başkameramanı Vural Elibol, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

ICE ekiplerini görüntülemeye çalışırken sırt üstü düşen ve kafasını sert bir şekilde yere çarpan Elibol'un yardımına çevredeki gazeteciler koştu. Beyin sarsıntısı ihtimaline karşı ambulans gelene kadar yerde hareketsiz bekletilen Elibol, sağlık ekiplerinin boyunluk takmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonrasında Elibol'un müşahede altına alındığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ICE görevlileri duruşmadan çıkan bir göçmeni asansöre kadar kovalarken Elibol da bu anları kayda almak istedi. Ancak o sırada bir başka polisin sert müdahalesine uğradı. Tanık gazeteciler, polislerin "asansörden çıkın" uyarısında bulunduğunu ancak Elibol'un zaten asansör dışında olduğunu vurguladı.

Elibol'un yere düşme anı ve meslektaşlarının yardıma koşması, olay sırasında çektiği görüntülere de yansıdı.