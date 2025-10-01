1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

- Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve resepsiyon verecek.

(TBMM/14.00/13.00/19.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 15. Yıl Dönümü Gala Programı'na katılacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, "Yapay Zeka İstatistikleri-2025" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlıkta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış ve Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.45/16.00)

2- Nice Teknik Direktörü Franck Haise ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.15)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacakları maç öncesi The Marshall Jozef Pilsudski's Municipal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Varşova/19.15/20.00)

4- Legia Varşova Teknik Direktörü Edward Iordanescu ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor'u ağırlayacakları müsabaka öncesi Legia Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Varşova/16.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında; B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Romanya'nın U-BT takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Panevezys/Cluj-Napoca/19.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Rize Belediyespor-Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor, Beykoz Belediyespor-Güneysu, İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji ve Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Rize/14.00/Trabzon/15.00/İstanbul/16.00/19.00/Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasına, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla devam edilecek.

(Bursa/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftası, Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)