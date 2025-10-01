Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Resmi Gazete'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında, büyükşehir olmayan illerde, taşıma yoluyla eğitimden faydalanacaklar için gerçekleştirilecek taşımacılık faaliyetlerine ilişkin, valilikler tarafından taşımacılardan aranılacak yetki belgesi ile taşımacıların çalışma usul ve esaslarına ilişkin alınan kararlar saklıdır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"hhhh) Alt sınır: Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza aralıklarının alt miktarını,

ıııı) Üst sınır: Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza aralıklarının üst miktarını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "ve D2" ibaresi ", D2 ve S" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Özmal taşıtların yanı sıra, yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak taraf olduğu sözleşmeli taşıtlar da kaydedilir."

"(6) Bu maddeye göre sözleşmeli taşıt kullanım imkanı bulunan yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlardan, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak taraf olunan bir finansal kiralama sözleşmesiyle edinilen taşıtlar, bu maddeyle belirlenen sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına "en geç 1 saat" ibaresinden sonra gelmek üzere ", havalimanından başlayan seferler için en geç 2 saat" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin otuz dördüncü fıkrasında yer alan "otuz gün" ibaresi "üç ay" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "(k) bendinde belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "alt sınırın üç katı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeili firmalar; bildirdikleri yolcu taşıma anlaşmasının ekinde yer alan güzergah ile ücret ve zaman tarifelerine uygun olarak faaliyet göstermek ve güzergahta belirtilen kalkış, ara durak ve varış noktaları haricinde yolcu indirmemek/bindirmemek zorundadır. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın beş katı miktarda idari para cezası uygulanır. Ancak, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına aykırılık nedeniyle idari para cezası düzenlenenler hakkında, aynı kabahat için bu fıkrayla belirlenen idari para cezası uygulanmaz."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "(g)" ibaresi "(h)" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "(g)" ibaresi "(ğ)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "(g)" ibaresi "(h)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uluslararası taşıma yetkisi ve yabancı plakalı taşıtlara ilişkin düzenlemeler

MADDE 60- (1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındaki taşımalar; uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlar ve ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla yapılabilir.

(2) 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri kapsamındaki taşımalar, uluslararası taşımacılık alanında Bakanlıktan yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla yapılabilir/yaptırılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların hangi ülke, hangi kara hudut kapısı, deniz limanı, hava limanı veya alanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

(4) Gerekli hallerde, 59 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki taşımalar için yabancı plakalı taşıtlara Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde taşıma yetkisi verilebilir. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın yirmi katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(5) Yabancı plakalı taşıtlara bu madde kapsamında verilen taşıma yetkisi; Türkiye'ye veya Türkiye'den veya Türkiye üzerinden taşıma yapma izni veren geçiş belgesi veya özel izin belgesi olmadan kullanılamaz. Ancak;

a) İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,

b) Ambulans taşımaları,

c) Cenaze taşımaları,

ç) Seferberlik ve savaş hali, gerginlik ve buhran dönemleri, olağanüstü hal ve afet ve acil durumlar ile ev sahibi ülke desteği kapsamında NATO harekatları/tatbikatları dahilinde yapılan taşımalarda ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması,

d) Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,

e) Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,

f) Mütekabiliyet esasına göre, taşıma kapasitesi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları,

için yabancı plakalı taşıtlardan yukarıdaki geçiş/izin belgelerinden hiçbiri aranmaz.

(6) Oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

(7) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın elli katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(8) Uluslararası anlaşma veya sözleşmelere göre veya mütekabiliyet esası çerçevesinde geçiş belgesinden muaf olanlar veya özel izin düzenlenenler hariç olmak üzere, yabancı plakalı taşıtların Türkiye'ye, Türkiye'den veya Türkiye üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda, taşımaya uygun geçiş belgesinin aslını taşıtta bulundurmaları, bu belgelerin elektronik olarak düzenlenmiş olması halinde ise doğrulanabilir olması zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın on beş katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(9) Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri sırasında, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere göre geçiş belgesi ile birlikte ibraz edilmesi gereken başka belgelerin olması halinde, bu belgelerin de taşıtta bulundurulması, bu belgelerin elektronik olarak düzenlenmiş olması halinde ise doğrulanabilir olması zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın on katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(10) Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri sırasında kullanılan ikili veya çok taraflı anlaşma veya sözleşmelere göre teati edilen geçiş belgelerinden, sefer sınırlaması olanlarda firma ve taşıt plaka bilgisinin, çok girişli belgelerde ise ilgili anlaşma veya sözleşme kapsamında yer alması zorunlu bilgilere ilaveten firma bilgisinin yer alması zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın beş katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(11) Yabancı plakalı taşıtlara ilişkin ibraz edilen geçiş belgelerinin, belgeyi kullanan firma adına düzenlenmiş olması veya belge sahibi firma ile belgeyi kullanan firma arasında geçerli bir sözleşme bulunması zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen alt sınırın beş katı miktarda idari para cezası uygulanır.

(12) Yabancı plakalı taşıtlar için ibraz edilen geçiş belgesinin, taşıma türüne uygun olması zorunludur. Taşıma türünün belirlenmesinde gümrük beyannameleri esas alınır.

(13) Uygun geçiş belgesi olmayan yabancı plakalı taşıtlar, yeni bir geçiş belgesi ibraz etmeden veya Bakanlıkça çıkartılan alt düzenleyici işlemlere göre belirlenen geçiş ücretini ödemeden sınırdan çıkışına müsaade edilmez.

(14) Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(h)" ibareleri "(i)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Denetim için gereken bilgi veya belgelerin denetim yapmakla görevli/yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. Bu fıkraya uymayanlara, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 67 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İdari para cezası miktarları ve tekerrür hali

MADDE 67/A- (1) 40 ıncı maddenin otuz dördüncü fıkrası, 55 inci maddenin yedinci fıkrası ve 60 ıncı madde ile belirlenen idari para cezası saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan idari para cezası miktarları alt sınır esas alınarak belirlenir ve ilgiliye verilir.

(2) Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre her bir fiil için tespit edilen idari para cezası miktarının;

a) Alt limitin altında kalması halinde alt limit,

b) Üst limiti aşması halinde üst limit,

uygulanır ve ilgiliye verilir.

(3) Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla belirlenen alt ve üst limitler, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

(4) Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre belirlenecek idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a), (b), (f), (h) ve (1) bentlerine göre idari para cezası verilenler hakkında 48 saat geçmeden,

b) (k) bendine göre idari para cezası verilenler hakkında 3 ay geçmeden,

aynı kabahat için ikinci bir ceza verilmez.

(6) Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f), (g), (h) ve (k) bentlerinde belirtilen idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin söz konusu cezaların ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren aynı takvim yılı içinde üçüncü ve müteakip tekrarında bir kat arttırılarak verilir.

(7) 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ve idari para cezası gerektiren fiilin bir takvim yılı içerisinde aynı taşıtla;

a) İkinci kez ihlal edilmesi halinde söz konusu fıkra ile belirlenen idari para cezası yarı oranında,

b) Üçüncü ve müteakip ihlallerde ise söz konusu fıkra ile belirlenen idari para cezası bir kat oranında,

arttırılarak verilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan "(a) bendi" ibaresi "(a) ve (e) bentleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.