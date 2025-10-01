Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla bağlayacak Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için bu yıl ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Proje, ağır yük taşımacılığına uygun yeni bir güzergah sunacak.

3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, yüksek kapasiteli ve ağır yük taşımacılığına uygun demir yolu bağlantısının tesis edilmesini hedefleyen stratejik bir altyapı girişimi başlattıklarını belirterek "Bu yıl içerisinde, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihale ilanına çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Kazakistan'da düzenlenen 7. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu'nun stratejik oturumunda konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki doğal bir lojistik köprü konumuna dikkati çekti.

"BÖLGESEL BARIŞI PEKİŞTİRECEK"

Uraloğlu, son yıllarda Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik altyapısına yaptığı yatırımların sadece ülkenin değil tüm Avrasya'nın entegrasyonuna katkı sağladığını belirterek "Bu yıl ağustos ayında Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek, Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracak Zengezur Bağlantısı'nın Türkiye kesiminin temelini attık" diye konuştu.

Toplam uzunluğu 224 kilometre olan Zengezur Demiryolu Hattı sayesinde Hazar ile Akdeniz havzası arasında yeni bir demir yolu güzergahı oluşturulacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İhale ilanına çıkaracağımız İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, yüksek kapasiteli ve ağır yük taşımacılığına uygun demir yolu bağlantısının tesis edilmesini hedefleyen stratejik bir altyapı girişimidir. Bu proje ile halihazırda Asya ile Avrupa arasında İstanbul Boğazı'nın altında yer alan Marmaray ile sağlanan demir yolu taşımacılığının kapasitesini çok ciddi oranda artırmış olacağız."


