Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek

TBMM Genel Kurulu, iki aylık aradan sonra bugün çalışmalarına başlayacak. Meclis'in yeni dönemde ana gündemi terörsüz Türkiye yasaları olacak.

Haber Giriş : 01 Ekim 2025 07:26, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 07:36
Meclis Genel Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek. Yeni yasama yılında milletvekilleri en fazla terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler konusunda mesai yapacak.

Genel Kurul çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitabı ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem iç politika hem dış politika hem de ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verecek. Özellikle terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze konusunda Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis'te düzenlenecek resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasını bekleniyor.

YASAL ADIMLAR ATILACAK

Genel Kurul çalışmalarının bu yasama yılında en önemli gündem maddesi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler olacak. Bu kapsamda, TCK, İnfaz Yasası ve TMK'da sürecin gidişatına göre değişiklikler yapılacak. Silah bırakan teröristlerin rehabilitasyonu ve sürece ilişkin çerçeve bir yasa çıkarılması beklenirken, infaz yasasında yapılacak değişikliklerle terör suçlarına ilişkin cezalarda bazı indirimlere gidileceği ifade ediliyor.

Meclis'in ilk gündem maddelerinden birini ekonomi alanında yapılacak bazı yasal düzenlemeler oluşturacak. 7 Ekim günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. 17 Ekim'e kadar ise Cumhurbaşkanı tarafından 2026 bütçe teklifi TBMM'ye gönderilecek. Plan Bütçe Komisyonunun bütçe mesaisinin ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.

EKİM PROGRAMI YOĞUN

Öte yandan yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte yoğun bir program yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti Genel Merkezinde partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek, parti politikası ve stratejileri hakkında yeni talimatlar verecek. İl başkanları da şehirlerindeki son durumu Erdoğan'a aktaracak. Hafta sonu ise İstanbul'da toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan, bu ay ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim Salı günü Azerbaycan'ın Gebele şehrinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar verecek. Ziyaretin hemen ardından ertesi gün yeni yasama yılı açılışı münasebetiyle partisinin milletvekilleriyle genel merkezde yemekte buluşacak olan Erdoğan, 9 ve 14 Ekim tarihlerinde de partisinin MYK ve MKYK toplantılarına liderlik edecek.


