Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının kuzeyde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Bursa: 22°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 24°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 22°C, parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C, az bulutlu

Muğla: 26°C, az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Burdur: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu Hatay: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 18°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Düzce: 21°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Sinop: 21°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 20°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Samsun: 20°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

Kars: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi