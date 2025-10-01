Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez

Sağlık Bakanlığı tarafından sahada yapılan boy-kilo ölçümlerinin sonuçları, obezite tehlikesine dikkat çekiyor. Bakan Kemal Memişoğlu, toplumun yalnızca yüzde 30'unun normal kilolu olduğunu, kalan yüzde 70'in içinde ise her dört şişmandan birinin obez olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD NewYork'taki Türkevi'nde SABAH Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

10 milyonu aşkın kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı ve bu ölçümlerle toplumda farkındalık oluşturuldu. Kilosu olan bireylerin bu durumun hayatlarını zorlaştırdığını fark etmeleri gerektiği vurgulandı. Dünya genelinde tansiyon ve kalp rahatsızlıklarından yılda 17 milyon insan hayatını kaybediyor.

Erken Teşhis ve Tarama Programları

Otizm Taraması: 3 yaşına kadar çocuklar taranıyor. Otizmin erken tespitiyle çocuklar normal yaşantılarına devam edebiliyor.

3 yaşına kadar çocuklar taranıyor. Otizmin erken tespitiyle çocuklar normal yaşantılarına devam edebiliyor. Kronik Hastalık Teşhisi: 1 Temmuz 2024 - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7 milyonun üzerinde kişiye kronik hastalık teşhisi kondu.

1 Temmuz 2024 - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üzerinde kişiye kronik hastalık teşhisi kondu. Kanser Taraması: Bir yıl içinde 19 bin kişi erken tanı aldı ve tedavilerine başladı.

Küresel Sağlık Gündemi ve Yatırım Portalı

Bakan Memişoğlu, Birleşmiş Milletler oturumunda bulaşıcı olmayan hastalıkların en büyük ölüm sebebi olduğunu belirtti. Ülkemizde koruyucu sağlık modeliyle insanların bize gelmesini beklemeden tarama programları düzenlendiğini anlattı. Kasım ayında üretim konusunda yeni bir portal açılacak; sağlıkla ilgili fikri olanlar bu sayfaya başvurabilecek ve faydalı projelere finansör bulunacak.

Çin ile Geleneksel Tıp İşbirliği

Çin'de geleneksel tıp çok yaygın. Türkiye'nin modern sağlık altyapısı ile Çin'in yenilikçi üretim kapasitesi birleştiğinde, küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni bir güç ortaya çıkacak. Çin ile geleneksel tıp alanında işbirliği yapılacak.

Sigara Bağımlılığıyla Mücadele

Toplumun üçte biri sigara kullanıyor. Anketlere göre her 100 kişiden 90'ı sigarayı bırakmak istiyor ancak çeşitli bahaneler öne sürüyor. Sahada mobil sigara bırakma araçlarıyla, ceza vermek yerine sigaranın zararları anlatılıyor. Tütün bağımlılığı tedavisinde eğitimli hekimler, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile bağımlılık düzeyini ölçüyor.

SMA İlacı ve Yeni Tedavi Yöntemleri

SMA İlacı: 2026'nın ilk yarısında Tekirdağ'da üretilecek.

2026'nın ilk yarısında Tekirdağ'da üretilecek. DMD ve Nadir Hastalıklar: Çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar devam ediyor. Car T Cell Tedavisi: Kansere karşı bağışıklık sistemini hedefleyen tedavi ülkemizde uygulanacak.

Kansere karşı bağışıklık sistemini hedefleyen tedavi ülkemizde uygulanacak. Akıllı Radyoloji Sistemi: Bütün radyolojik görüntüler kontrol edilecek ve sonuçlar sistemde kaydedilecek.

Turistlere Check-Up Uygulaması

60 milyon turistin check-up'tan geçirilmesi hedefleniyor. Antalya pilot bölge olarak seçildi ve çalışmalar başlatıldı.



