Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Sağlık Bakanlığı'nın sahada yaptığı boy-kilo ölçümlerinin sonuçları obezite tehlikesine işaret ediyor. Bakan Memişoğlu: Toplumun yüzde 30'u normal kilolu. Her 4 şişmandan biri ise obez...

Haber Giriş : 01 Ekim 2025 07:54
Sağlık Bakanlığı tarafından sahada yapılan boy-kilo ölçümlerinin sonuçları, obezite tehlikesine dikkat çekiyor. Bakan Kemal Memişoğlu, toplumun yalnızca yüzde 30'unun normal kilolu olduğunu, kalan yüzde 70'in içinde ise her dört şişmandan birinin obez olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD NewYork'taki Türkevi'nde SABAH Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

10 milyonu aşkın kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı ve bu ölçümlerle toplumda farkındalık oluşturuldu. Kilosu olan bireylerin bu durumun hayatlarını zorlaştırdığını fark etmeleri gerektiği vurgulandı. Dünya genelinde tansiyon ve kalp rahatsızlıklarından yılda 17 milyon insan hayatını kaybediyor.

Erken Teşhis ve Tarama Programları

  • Otizm Taraması: 3 yaşına kadar çocuklar taranıyor. Otizmin erken tespitiyle çocuklar normal yaşantılarına devam edebiliyor.
  • Kronik Hastalık Teşhisi: 1 Temmuz 2024 - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7 milyonun üzerinde kişiye kronik hastalık teşhisi kondu.
  • Kanser Taraması: Bir yıl içinde 19 bin kişi erken tanı aldı ve tedavilerine başladı.

Küresel Sağlık Gündemi ve Yatırım Portalı

Bakan Memişoğlu, Birleşmiş Milletler oturumunda bulaşıcı olmayan hastalıkların en büyük ölüm sebebi olduğunu belirtti. Ülkemizde koruyucu sağlık modeliyle insanların bize gelmesini beklemeden tarama programları düzenlendiğini anlattı. Kasım ayında üretim konusunda yeni bir portal açılacak; sağlıkla ilgili fikri olanlar bu sayfaya başvurabilecek ve faydalı projelere finansör bulunacak.

Çin ile Geleneksel Tıp İşbirliği

Çin'de geleneksel tıp çok yaygın. Türkiye'nin modern sağlık altyapısı ile Çin'in yenilikçi üretim kapasitesi birleştiğinde, küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni bir güç ortaya çıkacak. Çin ile geleneksel tıp alanında işbirliği yapılacak.

Sigara Bağımlılığıyla Mücadele

Toplumun üçte biri sigara kullanıyor. Anketlere göre her 100 kişiden 90'ı sigarayı bırakmak istiyor ancak çeşitli bahaneler öne sürüyor. Sahada mobil sigara bırakma araçlarıyla, ceza vermek yerine sigaranın zararları anlatılıyor. Tütün bağımlılığı tedavisinde eğitimli hekimler, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile bağımlılık düzeyini ölçüyor.

SMA İlacı ve Yeni Tedavi Yöntemleri

  • SMA İlacı: 2026'nın ilk yarısında Tekirdağ'da üretilecek.
  • DMD ve Nadir Hastalıklar: Çalışmalar devam ediyor.
  • Car T Cell Tedavisi: Kansere karşı bağışıklık sistemini hedefleyen tedavi ülkemizde uygulanacak.
  • Akıllı Radyoloji Sistemi: Bütün radyolojik görüntüler kontrol edilecek ve sonuçlar sistemde kaydedilecek.

Turistlere Check-Up Uygulaması

60 milyon turistin check-up'tan geçirilmesi hedefleniyor. Antalya pilot bölge olarak seçildi ve çalışmalar başlatıldı.


