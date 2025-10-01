Yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 59 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 08:06, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 09:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yasa dışı bahis operasyonu hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya, jandarma tarafından Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol uygulandı.
9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.