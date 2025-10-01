LPG'ye Zam Bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zam olarak etkisini göstermeye devam ediyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu zam ile birlikte vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL

53.19 TL Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

54.46 TL LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

53.03 TL Motorin litre fiyatı: 54.31 TL

54.31 TL LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL

54.02 TL Motorin litre fiyatı: 55.45 TL

55.45 TL LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

54.35 TL Motorin litre fiyatı: 55.76 TL

55.76 TL LPG litre fiyatı: 26.33 TL

2 Ekim Perşembe günü itibarıyla otogazda beklenen zamla birlikte, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de değişiklik göstermesi öngörülüyor.



