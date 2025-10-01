Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle kredi kartı faiz oranlarında değişiklik yaşanacak.

YENİ FAİZ ORANLARI

Buna göre, kart borçlarına uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürülecek.

Aynı zamanda nakit avans ve kredili mevduat hesabı işlemleri için de 25 baz puanlık bir faiz indirimi uygulanacak.

POS KOMİSYONLARI DA DÜŞTÜ

Tebliğde sadece kredi kartı faizleriyle ilgili değil, iş yerlerini ilgilendiren önemli değişiklikler de yer aldı.

Kartlı ödemelerde geçerli olan POS komisyon oranı yüzde 3,56 seviyesinde korunurken, banka kartı işlemlerinde komisyon oranı yüzde 1,04'e indirildi.



