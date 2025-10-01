TEM'de feci kaza: TIR bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralı
Edirne'de TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen TIR, bariyere ok gibi saplandı. Ağır yaralanan Bulgaristan plakalı TIR'ın sürücüsü tedavi altına alındı.
Edirne'de Bulgaristan plakalı bir TIR bariyere saplandı.
Edinilen bilgiye göre, PB 8545 CM plakalı TIR'ın sürücüsü uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere ok gibi saplandıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi.
Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken TIR'da maddi hasar oluştu.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metrelik bariyer koptu.
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, trafik akışının aksamaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.