Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yatay başlamasının ardından 5 bin 158 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş : 01 Ekim 2025 09:32, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 09:57
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 159 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 875,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 3 bin 856 dolardan işlem görüyor.

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.
Ülkede 2025 mali yılı sona ererken federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

ABD'de hükümetin kapanması sonrası güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altının ons fiyatı bugün rekor tazelemesine karşın daha sonra gelen kar satışlarıyla geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin destek, 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

