'Huzur İstanbul' uygulamasında 909 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1339 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1264 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 354 bin 563 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 472 şüphelinin de bulunduğu 909 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 46 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 350 fişek, 860 gram uyuşturucu madde ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce 435 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 yabancı uyruklu şahıs deport edildi.

43 bin 39 araç kontrol edildi

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 825 araç ve 1214 motosiklet kontrol edildi. 3 bin 278 araç ve motosiklet ile 25 sürücüye işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 58 bin 827 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.