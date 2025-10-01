Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

YÖK, Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları içeren "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası"nı yarın kamuoyuna açıklayacak.

Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti.

Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

"Düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin becerilerini ve deneyimlerini artırmak"

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı.

Yükseköğretim alanında mesleki eğitim konusunu tekrar ele aldıklarını belirten Özvar, son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik bazı reform çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen bir dizi toplantıda, meslek yüksekokullarında meslek programlarına daha fazla ağırlık verecek bazı yeni düzenlemeler getirdiklerine dikkati çeken Özvar, "Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.

"Meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak"

Staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla bu konuda faaliyetlere başladıklarını kaydeden Özvar, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmış olduğumuz çok kapsamlı anlaşma ve protokol neticesinde meslek yüksekokulları ile odalar arasındaki bağlantıları güçlendireceğiz ve meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak. Ayrıca staj konusunda da yeni bazı düzenlemeler getireceğiz. Bütün bu uygulamaları, yeni düzenlemeleri yapmamızın en temel nedeni öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini ve deneyimlerini artırmaktır. Böylelikle iş gücü piyasalarında 'ara eleman' beklentilerini de bu vesileyle daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum."


