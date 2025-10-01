Taburcu hastalara ücretsiz ambulans hizmeti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastanelerinden taburcu olan hastaların ihtiyaç halinde evlerine güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.

Bu kapsamda kentte bulunan 21 ambulans sadece nakil işlemleri için ayrıldı.

Uygulamayla özellikle yaşlı, hareket kısıtlılığı bulunan veya kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayamayan hastaların taburcu süreçleri kolaylaştırılıyor.

Sistem sayesinde hastaların evlerine nakilleri artık doktor onayıyla 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sistem, görüntüleme, tıbbi tetkik, konsültasyon ve servis sevki işlemlerini de kapsıyor.

"7 bin 700'den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Türkiye'nin en büyük sağlık hizmetini sunan şehir olduklarını söyledi.

Türkiye'de üretilen sağlık hizmetinin yüzde 40'ının İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Güner, bu nedenle buraya "dünyanın sağlık başkenti" dediklerini kaydetti.

Güner, geçen yıl yaklaşık 200 ülkeden 500 bine yakın kişinin sağlık hizmeti almak için İstanbul'u tercih ettiğini, yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 85 milyon muayene ve 1 milyon 600 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktardı.

İstanbul'da sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat mesai kavramı olmaksızın sürdüğünü vurgulayan Güner, sistemin hiçbir şekilde kesintiye uğratılmadığını dile getirdi.

Doç. Dr. Güner, hastaneye ulaşmanın 112 Acil Sağlık sistemiyle çözüldüğünü ancak taburcu olan vatandaşların eve dönmesinde önemli bir ihtiyaç olduğunu anlattı.

Yatağa bağımlı, yeni ameliyat olmuş ya da yürüme güçlüğü yaşayan hastaların bu süreçte ciddi sıkıntı çektiğini belirten Güner, "Bu proje Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu zamandan itibaren düşünülen bir projeydi. Artık kendi sistematiğimizle vatandaşımızı ücretsiz şekilde ambulanslarla evine taşıyoruz" dedi.

Güner, uygulamanın tüm İstanbul'da uygulandığını vurgulayarak, "Uygulama yeni başlamasına rağmen 7 bin 700'den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız. Biz yeni uygulamayla bu hizmeti artık ücretsiz vereceğiz" şeklinde konuştu.

Uygulamaya yoğun ilgi var

Uygulamanın yeni başlamasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız bu uygulamadan çok memnun. Sağlık hizmeti alan bir hasta, tedavisini tamamladıktan sonra eve gitme noktasında sorun yaşayabiliyordu. İmmobile (yatağa bağımlı) bir hastanızı 3-4 kat yukarıya taşımak için bir ambulansa ihtiyacınız var, bu da bir masraf, bir külfet demek. Biz artık yepyeni, konforlu ambulanslarımızla vatandaşlarımızın evine ulaşmasını sağlıyoruz.

Artık hastaların hastaneden evine naklini de biz gerçekleştiriyoruz. Sadece hastaneye ulaşabilen, doktora ulaşabilen vatandaşın problemini çözmek değil, sağlığını koruması, hastaneye ulaşması, tedavisini alması ve evine gitmesi dahil vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarına çözüm buluyoruz. Hastaneye ulaşan değil, evine dönemeyen vatandaşımıza da hizmet vermeye çalışıyoruz."

"Uygulamadan çok memnun oldum"

Yeni uygulamayla evine götürülen 81 yaşındaki Sabahat Aksoy da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğunu anlattı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini dile getiren Aksoy, "Ambulansla eve geldim. Yeni uygulamadan çok memnun oldum. Evime sağ salim getirdiler" dedi.

Aksoy'un gelini Dilek Çetinci ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, "Biz bu merdiveni nasıl çıkaracağız diye endişeliydik. Çok mutluyuz, iyi ki de var bu uygulama. İnşallah devam eder, herkes için yararlı olur" diye konuştu.



