Eylül enflasyon beklentisine göre 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Resmi enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak. AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 26 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu.

Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı.

3 aylık kümülatif enflasyon

AA Finans'ın beklenti anketindeki enflasyonun (Yüzde2,47) gerçekleşmesi halinde 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 6,71 olacaktır

Memurların aldığı enflasyon zam erimiş oldu

Kamu personeli 2025 yılının ikinci yarısında toplu sözleşme zammı olarak yüzde 5 zam almıştı. Buna göre kamu personeli 3 aylık verilere göre yüzde 1,63 enflasyon farkı alacaktır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının da bu veriye eklenmesi sonrasında 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacaktır.