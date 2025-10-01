Eylül enflasyon beklentisine göre 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artmasını öngördü. Buna göre 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
Resmi enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak. AA Finans'ın, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 26 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu.
Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı.
3 aylık kümülatif enflasyon
AA Finans'ın beklenti anketindeki enflasyonun (Yüzde2,47) gerçekleşmesi halinde 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 6,71 olacaktır
Memurların aldığı enflasyon zam erimiş oldu
Kamu personeli 2025 yılının ikinci yarısında toplu sözleşme zammı olarak yüzde 5 zam almıştı. Buna göre kamu personeli 3 aylık verilere göre yüzde 1,63 enflasyon farkı alacaktır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının da bu veriye eklenmesi sonrasında 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacaktır.