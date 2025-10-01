O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Muvazzaf Subaylığa Geçişte Mesleki Sınav Esasları Belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, sözleşmeli subay ve astsubayların mesleki sınavları ile değerlendirme esaslarına dair detaylı hükümler eklendi. Daha önce yönetmelikte bu alana ilişkin bir düzenleme bulunmazken, yeni değişiklik ile yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat süreçleri netleştirildi.

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 1 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yer aldı.

Üç Aşamalı Sınav Sistemi

Yeni düzenlemeye göre muvazzaf subaylığa geçiş sınavları; yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile mülakat olmak üzere üç aşamada yapılacak. Yazılı sınavda genel kültür ve meslek bilgisi konuları yer alacak, asgari puan ve ders dağılımları Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Fiziki yeterlilik testinde adayların şınav, mekik ve 3 bin metre koşudan en az 50 puan alması ve ortalamalarının 60 puanın üzerinde olması zorunlu olacak. Sağlık raporu bulunan adaylar için iki test üzerinden değerlendirme yapılabilecek.

Mülakat ve Değerlendirme Kriterleri

Mülakatlar, Bakanlıklar tarafından oluşturulan en az üç, en fazla beş kişilik heyetlerce yapılacak. Adayların mülakat sınavından en az 70 puan alması şart koşuldu. Başarı sıralaması; yazılı sınav notunun %55'i, fiziki yeterlilik testinin %15'i, mülakatın %30'u dikkate alınarak hesaplanacak. Sicil notu, mükafat puanı ve disiplin hükümleri de toplam puana eklenecek.

Komando kurslarını başarıyla tamamlayanlara ek puan verilecek, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup görevine devam eden personele ise ayrıca 10 puan ilave edilecek.

Eşitlik Halinde Öncelik Kriterleri

Başarı puanlarının eşit çıkması halinde; önce yazılı sınav notu, ardından sicil notu ortalaması, fiili hizmet süresi ve kıdem dikkate alınacak.

Malul ve Hamile Adaylar İçin Özel Düzenleme

Harp/vazife malulü ya da hamile olduğu raporla tespit edilen adayların başarı sıralamaları, yazılı sınav ve mülakat puanları üzerinden ayrı bir oranlama ile belirlenecek.

