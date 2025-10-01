Şeker fabrikasında 7 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Burdur Şeker Fabrikasında karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 7 işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 12:56, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 12:57
Burdur Şeker Fabrikasında çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin fabrikadaki çalışması sürüyor.