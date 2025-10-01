Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesine gönderildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklu bulunan Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Şüphelilere Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, Zimmet, İrtikap ve İcbar Suretiyle İrtikap gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, soruşturmanın detaylarının ve suçlamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.