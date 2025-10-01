O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Numan kurtulmuş, yaşanan bütün önemli gelişmelerde TBMM'nin ortaya koyduğu tavrın dünya parlamentolarına örnek olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 01 Ekim 2025 14:15, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 15:50
Kurtulmuş: Önemli gelişmelerde TBMM üzerine düşeni yapmıştır

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor.

Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, meclis açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"TBMM FEVKALEDE ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ PLATFORMUDUR"

TBMM en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli ettiği önemli bir demokrasi meydanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, halkın talep ve beklentilerinin karşılandığı ve ülkenin, milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekandır, bir mercidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur.

"DÜNYA PARLAMENTOLARINA ÖRNEK OLDUK"

Değerli milletvekilleri, bu özelliklerinin yanında, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden biri de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur.

Bu çerçevede, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

İSRAİL AÇIKLAMASI

Bu çerçevede, özellikle son iki yıldır, İsrail'in Gazze işgali başlığı olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık ve aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamento olmuştur.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini ve uluslararası alandaki önceliklerini; başta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak millet adına dile getirmiştir.

"TBMM SİYASETİN MERKEZİDİR"

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç şüphesiz bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezidir. Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, görüşleri çerçevesinde mücadele ettiği, gereğinde en sert sözlerle ama en olgun tavırlarla fikirlerini ifade edebildiği bir demokrasi platformudur.

Özellikle 28. yasama yılında, 6 siyasi parti grubu ve 5 partinin parlamentoda, 6 partinin parlamentoda grubu olmadan temsil edildiği fevkalade güçlü bir demokratik temsil gücüne sahiptir.


