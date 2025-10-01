Pitbull besleyen kişiye 16 bin lira ceza

Yozgat Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvanları Koruma Denetim Ekibi ve Şefaatli Belediyesi ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, bir evin bahçesinde Pitbull cinsi bir köpek tespit edildi.

KÖPEK BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Yasaklı ırklar kapsamında değerlendirilen köpek, ilgili ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Köpek sahibine ise, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklı ırkları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, sergilemek veya satmak fiillerinden dolayı 16 bin 634 lira idari para cezası uygulandı.



