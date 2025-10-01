İstanbul'u besleyen barajlar kritik seviyede

İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 19 olarak ölçülürken, Alibey Barajı'nda bu oran yüzde 16'ya kadar düştü.

DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

Kentteki diğer barajlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor:

Büyükçekmece: %32

Terkos: %34

Darlık: %43

Elmalı: %50

Istrancalar: %21

Pabuçdere: %16

Sazlıdere: %30

Özellikle Kazandere Barajı yüzde 1 doluluk oranıyla adeta kuruma noktasına geldi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE NÜFUS BASKISI

Barajlardaki kritik seviyenin nedenleri arasında küresel iklim değişikliğinin etkileri, azalan yağışlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve artan nüfusa bağlı su tüketimindeki artış öne çıkıyor.

Özellikle Trakya bölgesinde yer alan Kazandere ve Pabuçdere gibi küçük barajların su seviyelerindeki ciddi düşüş, İstanbul'un su rezervini doğrudan etkiliyor.