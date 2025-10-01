ISVAK İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu Yeni Sezonu Açtı

Ispartalılar Vakfı (ISVAK) İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu, 2025-2026 sanat dolu bir yolculuğa merhaba dedi.

Yeni Sezon Heyecanı Pasta ile Kutlandı

Topluluk, yeni sezona başlamanın heyecanını sembolik bir pasta kesimiyle kutladı. Kutlamanın ardından Koro Başkanı Oğuz Onur, koro adına Şef İpek Dereli'ye çiçek takdim etti. Şef Dereli, bu özel açılışta koro üyelerine yeni dönemde yapılacak çalışmalar, konser takvimi ve hedefler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Memurlar.Net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Klasiklerden Günümüze Uzanan Zengin Repertuvar

Açılışın hemen ardından yılın ilk çalışmasına geçildi. Şef İpek Dereli'nin 2025-2026 sanat sezonu için özenle hazırladığı yeni repertuar, koro üyelerinden tam not aldı. Klasik Türk Müziği döneminden günümüze uzanan, birçok farklı makam ve eserin yer aldığı bu repertuvarın, topluluğun yeni konserlerine zenginlik katması bekleniyor.

Ankara, Isparta ve Anadolu'da Sanatseverlerle Buluşma

Her yıl düzenledikleri 'kışa merhaba' ve 'yaza merhaba' konserleriyle Ankaralı sanatseverlerin büyük ilgisini çeken ISVAK İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu, bu yıl da yoğun bir konser takvimi planladı.

Koro Başkanı Oğuz Onur, topluluğun sadece Ankara'da değil, aynı zamanda Isparta'da iki özel konser gerçekleştireceğini duyurdu. Onur, ayrıca Anadolu'nun farklı şehirlerinden de davetler aldıklarını belirterek, yeni sezonun tüm koro üyeleri ve sanat camiası için hayırlı olmasını diledi. ISVAK Korosu, bu konserlerle Türk Müziği'ni daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.