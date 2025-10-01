Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!

Yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi sipariş platformunu oluşturmaya hazırlanıyor.

Komisyonsuz ortak e-pazar geliyor



Daha düşük komisyonla satış yapmayı hedefleyen ve ortak bir e-pazar yeri oluşturarak tüm esnaf ve sanatkarların tek bir çatı altında toplanmasını hedefleyen TESK sadece yeme-içme değil temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmet sunmayı hedefliyor.

Yemek fiyatları da düşecek

NTV'de yer alan habere göre, restoranların komisyonsuz paket servisi yapacağı bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesini planlayan esnaflar, yüksek komisyon ücreti derdi olmadan daha uygun rakamlarla menülerini sunmaya hazırlanıyor.